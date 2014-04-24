Видео: на Петрозаводском шоссе началась надвижка пролетного строения нового путепровода

Этап считается технически непростым.

На Петрозаводском шоссе началась надвижка пролетного строения нового путепровода. Ведомство засняло видео, чтобы показать, как это происходит.

Работы ведет АО "Буер". По словам специалистов, этот этап считается одним из основных и технически непростых.

За одно "окно" в графике движения поездов, разрешение на которое выдается ОАО "РЖД", планируется надвинуть до 7 м металлоконструкции. комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Проект предусматривает строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении трассы с Вознесенским шоссе. Петрозаводское шоссе расширят с двух до шести полос. Реконструкция идет за счет федерального бюджета. В 2022 году на эти цели выделено 350 млн рублей.

Видео: КРТИ