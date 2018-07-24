На Петропавловской крепости отгремела "Битва на Неве"

На два дня Петропавловская крепость погрузилась в настоящее Средневековье. Отважные рыцари, обученные кони, верные оруженосцы, нарядные и кокетливые дамы, все это – фестиваль «Битва на Неве».

В пятый раз, по традиции, фестиваль прошел в июле. Но только в этом году он стал общегородским праздником и финансируется Смольным.

Данный фестиваль является одним из самых крупнейших открытых фестивалей на Северо-Западе. Он является уже визитной карточкой Санкт-Петербурга, получал несколько наград в области событийного туризма, в том числе "Russian Event Awards", как лучшее мероприятие исторической направленности в Росси. Это фестиваль, на котором выступает самое большое количество всадников, в прошлом году у нас было представлено 12 всадников из четырех стран, в этом году чуть поменьше. Это фестиваль, который является самым ярким, таким увлекательным и запоминающимся событием относительно других схожих исторических мероприятий, потому что здесь очень широко представлена культура исторического сообщества именно Средневековья.

Олег Юкович, исполнительный директор фестиваля "Битва на Неве"

В фестивале приняли участие порядка 500 бойцов различных номинаций из трех стран. Совсем недавно, в Риме, прошел чемпионат по историческому средневековому бою. Большинство призовых мест забрали наши ребята.

Для гостей мероприятия были открыты обширные ряды ярмарок. Не забыли на этом фестивали и о самых маленьких гостях. Для детей придумали собственные забавы.

Фестиваль "Битва на Неве" поистине можно назвать семейным. Организаторы проекта пообещали, что в следующем году мероприятие станет еще зрелищней и разнообразней.

Видео и фото - PITER.TV

Софья Щербина, Егор Орлов