На Петроградской стороне выкосили Общественный сад

Сообщается, что его выкосили по жалобе одного из жителей квартала: трава было слишком густая и высокая.

На Петроградской стороне Петербурга выкосили Общественный сад. Местные жители создавали его на протяжении всего лета. Об этом сообщила 2 августа петербурженка в группе в Facebook "Наша Петроградская сторона".

Участок Общественного сада расположен на углу Сытнинской и Кронверкской улиц. Сообщается, что его выкосили по жалобе одного из жителей квартала: трава было слишком густая и высокая. Так, например, иван-чай был высотой с человеческий рост. Обеспокоенные жители выступают за сохранение участка, более того, они не хотят появления на нем парковки или капитальной застройки.

Отметим, что создание сада началось в мае этого года. Он расположен возле Сытного рынка на месте старинного кладбища. Здесь появились клумбы с барвинками и тысячелистниками, посадили кусты кизильника и шиповника и различные цветы.

Ранее в Бестужевском саду открыли зону для тихого отдыха.

Фото: Facebook / Наша Петроградская сторона / Марина Фурман