Стало известно, когда жильцы дома на Сытнинской улице вернутся в свои квартиры

После обрушения пола в доме на Сытнинской улице возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Телеканал "Санкт-Петербург" 2 июля рассказал, когда жильцы вернутся в свои квартиры.
Больше всего пострадало помещение аптеки: там рухнули стеллажи с лекарствами. Предварительная причина случившегося – сгнившая балка в перекрытиях.
Сегодня начались противоаварийные работы в подвале по укреплению балок несущей конструкции. Экспертная организация проведет обследование и даст уже заключение по поводу того, какие виды работ необходимы и насколько ситуация критическая.
Дмитрий Ваньчков, глава администрации Петроградского района
В настоящее время идут работы по капитальному ремонту фасадов. В результате нескольким семьям пришлось покинуть жилища. Они вернутся домой тогда, когда специалисты закончат обследовать парадную.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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