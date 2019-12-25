Стало известно, когда жильцы дома на Сытнинской улице вернутся в свои квартиры

В настоящее время идут работы по капитальному ремонту фасадов.

После обрушения пола в доме на Сытнинской улице возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Телеканал "Санкт-Петербург" 2 июля рассказал, когда жильцы вернутся в свои квартиры.

Больше всего пострадало помещение аптеки: там рухнули стеллажи с лекарствами. Предварительная причина случившегося – сгнившая балка в перекрытиях.

Сегодня начались противоаварийные работы в подвале по укреплению балок несущей конструкции. Экспертная организация проведет обследование и даст уже заключение по поводу того, какие виды работ необходимы и насколько ситуация критическая. Дмитрий Ваньчков, глава администрации Петроградского района

В настоящее время идут работы по капитальному ремонту фасадов. В результате нескольким семьям пришлось покинуть жилища. Они вернутся домой тогда, когда специалисты закончат обследовать парадную.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"