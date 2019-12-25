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Стало известно, когда жильцы дома на Сытнинской улице вернутся в свои квартиры
Сегодня, 15:26
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Стало известно, когда жильцы дома на Сытнинской улице вернутся в свои квартиры

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В настоящее время идут работы по капитальному ремонту фасадов.

После обрушения пола в доме на Сытнинской улице возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Телеканал "Санкт-Петербург" 2 июля рассказал, когда жильцы вернутся в свои квартиры. 

Больше всего пострадало помещение аптеки: там рухнули стеллажи с лекарствами. Предварительная причина случившегося – сгнившая балка в перекрытиях. 

Сегодня начались противоаварийные работы в подвале по укреплению балок несущей конструкции. Экспертная организация проведет обследование и даст уже заключение по поводу того, какие виды работ необходимы и насколько ситуация критическая. 

Дмитрий Ваньчков, глава администрации Петроградского района 

В настоящее время идут работы по капитальному ремонту фасадов. В результате нескольким семьям пришлось покинуть жилища. Они вернутся домой тогда, когда специалисты закончат обследовать парадную. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: происшествия, сытнинская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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