В Петербурге из-за футбола перекроют несколько улиц

В Петербурге закроют ряд улиц для движение из-за матча "Зенит" - "Рубин".

22 июля в Санкт-Петербурге в Петроградском районе изменится схема движения из-за футбольного матча "Зенит" – "Рубин", который состоится на стадионе "Санкт-Петербург".

Так, с 0.00 до 24.00 закроют движение по Морскому проспекту от Петроградской улицы до Рюхиной улицы, по Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, а также по Южной дороге и Северной дороге.

Кроме того, остановка транспортных средств будет запрещена на Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морскому проспекту от Петроградской улицы до Гребной улицы, Гребной улице, Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовскому проспекту от Рюхиной улицы до Южной дороги и Бодрову переулку.

А с 19.00 до 21.00 будет запрещено движение по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы и по Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.