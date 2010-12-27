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На Петроградке таксист выстрелил в индуса из пневматики
Сегодня, 11:19
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nastya960
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На Петроградке таксист выстрелил в индуса из пневматики

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49-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В Петроградском районе между водителем такси и пассажиром из Индии произошел конфликт, который закончился стрельбой. Об этом сообщает  АН "Оперативное прикрытие".

Ссора вспыхнула во вторник, 4 сентября, около девяти часов вечера у дома на улице Плуталова. Со слов потерпевшего, во время конфликта, водитель вытащил пневматический пистолет и выстрелил в него. Индус сразу же вызвал  полицию, сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнего водителя автомобиля "Шевроле Круз". Он оказался не совсем трезвым и его отправили в Мариинскую больницу на экспертизу.

У водителя после происшествия изъяли пневматический пистолет ПМ Ultra и магазин с 7 металлическими шариками.

Как сообщили в ГУ МВД России, сотрудники патрульно-постовой полиции оперативно прибыли на место происшествия. 49-летний водитель такси, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции для разбирательства. При досмотре у него изъяли травматический пистолет. По факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего

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Фото: pixabay.com

 

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Теги: алкоголь , индус , петроградка , таксист
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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