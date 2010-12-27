Петербургский таксист подарил футболисту Деле Алли счастливый браслет

Игрок до сих пор хранит сувенир в сумке.

Спортсмен Деле Алли, выступающий за футбольный клуб Англии, рассказал, что во время проведения Чемпионата мира по футболу в России, один из петербургских таксистов подарил ему на удачу браслет. Украшение водитель назвал "счастливым". Игрок признался, что до сих пор хранит подарок.

Инцидент произошел после матча со сборной Туниса. В ходе игры Алли получил повреждение и отправился на машине такси до больницы. Автомобилист вручил памятный сувенир в момент высадки футболиста. После этого серьезных травм у героя событий не обнаружили и он продолжил выступать в составе сборной страны. В конечном счета его команда стала четвертой в турнире.

Напомним, что Деле Алл и играет в качестве полузащитника лондонской команды "Тоттенхэма".

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