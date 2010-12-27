На Петроградке строители случайно стерли велосипедную дорожку

При проведении дорожных работ на Петроградской улице строители случайно стерли разметку велосипедной дорожки. Сообщается, что “исчезла” линия от набережной Малой Невки до Депутатской улицы. Об этом заявили представители административно-технической инспекции.
Отметим, что неполадку быстро устранят. Этим делом займется ООО “СевЗапДор”.
Напомним, что недавно в Петербурге произошел похожий инцидент. Рабочие “укоротили” дорожку на улице Луначарского, чтобы не помешать вагончику, в котором изготавливали шаверму. Такое решение было принято в целях безопасности велосипедистов центром управления парковками.