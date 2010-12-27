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Полиция задержала грабителя, убившего продавщицу на Петроградке и устроившего поджог
Сегодня, 9:11
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lesjasap
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Полиция задержала грабителя, убившего продавщицу на Петроградке и устроившего поджог

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Убийца петербургской продавщицы пойман и арестован.

Сотрудники петербургской полиции задержали преступника, убившего продавщицу 16 сентября. Подозреваемого обнаружили в Тверской области через шесть дней после нападения на магазин. В настоящее время мужчина задержан правоохранительными органами. Ему предъявлено уголовное обвинение.
 
Напомним, что 16 сентября в продуктовом универсаме “Белорусский продукт” было совершено ограбление и поджог. Инцидент произошел на Мичуринской улице в доме номер 11. После  ликвидации пожара в подсобном помещении был найден труп женщины. Выяснилось, что умершей оказалась 41-летняя продавщица точки. Специалисты обнаружили у нее семь огнестрельных ранений в голову и следы удушения. 
 
Стало известно, что преступника поймали в селе Новое Завидово. Им оказался 33-летний белорус.
Теги: петроградский район , преступник задержан , раскрыто убийство
Категории: Новости СПб

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