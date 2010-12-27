Полиция задержала грабителя, убившего продавщицу на Петроградке и устроившего поджог

Убийца петербургской продавщицы пойман и арестован.

Сотрудники петербургской полиции задержали преступника, убившего продавщицу 16 сентября. Подозреваемого обнаружили в Тверской области через шесть дней после нападения на магазин. В настоящее время мужчина задержан правоохранительными органами. Ему предъявлено уголовное обвинение.

Напомним, что 16 сентября в продуктовом универсаме “Белорусский продукт” было совершено ограбление и поджог. Инцидент произошел на Мичуринской улице в доме номер 11. После ликвидации пожара в подсобном помещении был найден труп женщины. Выяснилось, что умершей оказалась 41-летняя продавщица точки. Специалисты обнаружили у нее семь огнестрельных ранений в голову и следы удушения.

Стало известно, что преступника поймали в селе Новое Завидово. Им оказался 33-летний белорус.