На Петергофском шоссе столкнулись рейсовый и туристический автобусы

Утром в среду, 23 августа 2017 года, подписчики сообщества spb_today сообщили о серьезной автомобильной аварии, которая произошла на Петергофском шоссе.
По словам очевидцев, ранним утром там столкнулись пассажирский рейсовый и туристический автобусы. Как это произошло, неясно. Однако свидетели сообщают, что столкновение нешуточное.
На месте, судя по фото с места происшестия, уже прибыли спасатели и медики. Один из комментаторов насчитал на Петергофском шоссе пять автомобилей скорой помощи; по словам некоторых, в обоих автобусах много пострадавших.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: spb_today