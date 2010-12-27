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На Петергофском шоссе столкнулись рейсовый и туристический автобусы
Сегодня, 9:48
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Moulin_
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На Петергофском шоссе столкнулись рейсовый и туристический автобусы

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Очевидцы сообщают о большом количестве пострадавших

Утром в среду, 23 августа 2017 года, подписчики сообщества spb_today сообщили о серьезной автомобильной аварии, которая произошла на Петергофском шоссе. 

По словам очевидцев, ранним утром там столкнулись пассажирский рейсовый и туристический автобусы. Как это произошло, неясно. Однако свидетели сообщают, что столкновение нешуточное. 

На месте, судя по фото с места происшестия, уже прибыли спасатели и медики. Один из комментаторов насчитал на Петергофском шоссе пять автомобилей скорой помощи; по словам некоторых, в обоих автобусах много пострадавших. 

Обстоятельства происшествия выясняются. 

Фото: spb_today 

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Категории: Новости СПб ДТП

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