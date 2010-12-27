На Петергофском шоссе столкнулись рейсовый и туристический автобусы

Очевидцы сообщают о большом количестве пострадавших

Утром в среду, 23 августа 2017 года, подписчики сообщества spb_today сообщили о серьезной автомобильной аварии, которая произошла на Петергофском шоссе.

По словам очевидцев, ранним утром там столкнулись пассажирский рейсовый и туристический автобусы. Как это произошло, неясно. Однако свидетели сообщают, что столкновение нешуточное.

На месте, судя по фото с места происшестия, уже прибыли спасатели и медики. Один из комментаторов насчитал на Петергофском шоссе пять автомобилей скорой помощи; по словам некоторых, в обоих автобусах много пострадавших.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: spb_today