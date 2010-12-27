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На Петергофском шоссе 88-летнему дедушке разбили голову из-за 300 рублей
Сегодня, 10:19
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lesjasap
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На Петергофском шоссе 88-летнему дедушке разбили голову из-за 300 рублей

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В Красносельском районе грабители проломили голову 88-летнему старику из-за 300 рублей. Преступление было совершено около семи часов вечера 30 октября. Дедушка заходил в парадную дома номер 3/6 по Петергофскому шоссе, когда на него напал неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил пенсионера тяжелым предметом по голове. 
 
Пожилой петербуржец временно потерял сознание, а очнувшись, обнаружил пропажу 300 рублей из кармана. В настоящее время пенсионер госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Медики диагностировали у пациента черепно-мозговую травму. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело. 
Теги: грабеж , красносельский район , петергофское шоссе
Категории: Новости СПб

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