На Петергофском шоссе 88-летнему дедушке разбили голову из-за 300 рублей

В Красносельском районе грабители проломили голову 88-летнему старику из-за 300 рублей. Преступление было совершено около семи часов вечера 30 октября. Дедушка заходил в парадную дома номер 3/6 по Петергофскому шоссе, когда на него напал неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил пенсионера тяжелым предметом по голове.

Пожилой петербуржец временно потерял сознание, а очнувшись, обнаружил пропажу 300 рублей из кармана. В настоящее время пенсионер госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Медики диагностировали у пациента черепно-мозговую травму. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело.