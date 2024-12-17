На Петербургском заводе прецизионных сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи

Ввод в эксплуатацию вакуумно-индукционной печи обеспечит бесперебойные поставки металла для изготовления узлов гражданского и военного авиастроения, а также позволит импортозаместить иностранные сплавы для производства корпусов микрочипов и т.п. Приобретение специализированного оборудования профинансировала банковская группа ТКБ.

Космическая промышленность, машиностроение, радиоэлектроника, авиация, судостроение и атомная промышленность – сегодня ни одна из этих стратегически важных отраслей не обходится без использования компонентов, созданных на основе прецизионных сплавов - металлов, обладающих набором особых качеств: таких как прочность, эластичность, электро- и теплопроводность. Полный технологический цикл производства такой металлической ленты от выплавки исходных материалов до выдачи готовой продукции толщиной в несколько микрон сегодня возможен только здесь на Петербургском заводе прецизионных сплавов.

Александр Власенко, директор по производству Петербургского завода прецизионных сплавов:

Наши сплавы используются во всех летательных аппаратах на сегодняшний день, будь то самолеты, вертолеты. В электронной промышленности, при производстве, полупроводниковые электроника, где используются контакты сплавов, как раз работающих с коэффициентом термического расширения.

В рамках проекта модернизации производства на заводе ввели в эксплуатацию вакуумно-индукционную печь, объемом 490 кг расплава. Весь процесс выплавки металла происходит внутри вакуумной камеры без доступа воздуха, что позволяет производить особо чистые сплавы, необходимые для наукоемких отраслей. Приобретение и запуск агрегата было профинансирован банковской группой ТКБ.

Михаил Иоффе, вице-президент, руководитель региональной дирекции по СПб и ЛО банковской группы ТКБ:

Сегодня, в не самой простое ситуации, когда группа ТКБ может помочь реальному сектору экономики, мы стараемся это делать. И хорошо, что мы, в общем, можем помогать как группа именно, не только как банк или какие-то отдельные финансовые подразделения. Но у нас есть своя лизинговая компания. А сегодня заводам, предприятиям, в том числе и Петербургскому заводу прецизионных сплавов, нужно оборудование. Прямое финансирование оборудования, сегодня ставка, мы понимаем, дороговато. А лизинг позволяет находить решения по покупке оборудования напрямую для компании с меньшими издержками. Я очень рад, что у нас получилось помочь коллегам.

Запуск новой вакуумно-индукционной печи и цеха высокоточной металлургии позволит предприятию обеспечить бесперебойные поставки ленты необходимой для изготовления узлов двигателей для гражданского и военного авиастроения, а также импортозаместить иностранные сплавы для производства корпусов микрочипов. Что в свою очередь будет способствовать повышению технологического суверенитета отечественной промышленности.