На Петербургской дамбе перекроется движение по судоходному каналу

Пропуск для водного транспорта будет закрыт в течение шести часов завтра.

Завтра, 30 октября, судопропускное сооружение С-2 переведется поднятием плоского затвора в закрытое положение, сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений. С 10.00 до 18.00 суда не смогут пройти по судоходному каналу.

За это время специалисты проведут проверку по оценке состояния дамбы и способности выдерживать имеющиеся нагрузки. Водному транспорту придется переждать несколько часов, а автомобильное движение по мосту дамбы будет идти в штатном режиме.

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Фото: Piter.TV