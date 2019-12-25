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В четверг в Петербурге может выпасть до 12 мм осадков
Сегодня, 8:22
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Alena_Zinovieva

В четверг в Петербурге может выпасть до 12 мм осадков

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Температура воздуха на 1-2 градуса превысит климатическую норму.

В четверг, 22 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять теплая часть атлантического циклона, центр которого выйдет на юг Финляндии. Он станет причиной облачной погоды и дождей. В течение этого дня и следующей ночи в городе может выпасть  7-12 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурный фон сегодня заметно подрастет и на 1-2 градуса превысит климатическую норму. Столбики термометров поднимутся до +8…+10 градусов, в Ленобласти ожидается +5…+10 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее мы писали, что петербургскому троллейбусу исполнилось 84 года.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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