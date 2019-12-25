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Петербургскому троллейбусу исполнилось 84 года
Сегодня, 8:09
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nastya960

Петербургскому троллейбусу исполнилось 84 года

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Первый троллейбус перевез петербуржцев в 1936 году.

Петербургский троллейбус накануне, 21 октября, отметил свое 84-летие. Первый образец такого транспорта перевез горожан 21 октября 1936 года. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Первый маршрут связал площадь Труда и Красную площадь (ныне площадь Александра Невского). Первый троллейбус потом нашли на дачном участке, восстановили и выставили в музее.

За эти году троллейбус эволюционировал, появился электробус с динамической зарядкой. В общей сложности петербуржцев обслуживают 690 троллейбусов на 46 маршрутах. В месяц они перевозят 12,7 миллиона человек.

Фото: Piter.TV

 

Теги: троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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