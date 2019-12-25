В субботу Петербург накроет снегопад и шторм

Порывы юго-западного, южного ветра усилятся до 24 метров в секунду.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что с выходные в Северную столицу придет снегопад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По данным синоптиков, в субботу 22 февраля, порывы южного ветра усилятся до 24 метров в секунду. Также в МЧС отметили, что во второй половине дня пойдет мокрый снег, переходящий в дождь.

Спасатели настоятельно просят горожан быть внимательнее на дорогах. Кроме того, петербуржцев просят убрать со двора и балкона вещи, а также закрыть окна и балконные двери.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 23 февраля дадут праздничный салют.

Фото:pixabay