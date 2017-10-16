В первой половине недели Петербург ждут дожди из-за циклонов с Атлантики

Первая половина рабочей недели в Северной столице будет дождливая и ветреная из-за проходящего циклона с Атлантики. Зато после среды ожидаются потепление и прекращение осадков.

Представитель Российского государственного гидрометеорологического университета отметил, что осадки ожидаются в Северной столице только в первой половине недели. Заведующий бюро погоды Юрий Куткевич отметил РБК, что погода в ближайщие несколько дней будет связана с прохождением циклонов с Атлантики.

При этом вторая половина недели обещает быть более благоприятной. Осадки прекратятся, а температура немного поднимется до +11 градусов.

Кроме того. Заморозков пока ни в городе, ни в окрестностях ждать не стоит. Средняя температура ночью составит 6-7 градусов выше нуля.

На ближайшие же два дня ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" обещает дождь и погоду не выше 10 градусов днем и 8 ночью.