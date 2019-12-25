Петербуржцев ждет арктическое вторжение в четверг

Температура воздуха составит -8…-10 градусов.

В четверг, 4 февраля, метеорологические условия в Петербурге будет формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего своим центром на Вологодчину. В облаках постепенно появятся робкие прояснения, снег будет небольшим и локальным. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурный фон сегодня окажется ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Столбики термометров в городе покажут -8…-10 градусов, в Ленобласти -7…-12. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что Петербург ждет каршеринговый бум в ближайшие два года.

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