На выходных в Петербурге будут дожди, ветер и туман

Синоптики напомнили о похолодании в Петербурге.

Утром 20 апреля не ожидается осадков, однако, уже ко второй половине дня небо может накрыть тучами. Воздух прогреется до плюс 13 градусов по Цельсию. Жителей Петербурга также ждет туман и сильный ветер.Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

На выходных в Северную столицу придет похолодание. Специалисты прогнозируют местами сильные дожди и спад температуры до плюс девяти градусов тепла. В ночь на воскресенье ночью термометр может показать до нуля градусов, днем - до плюс семи.

Стоит отметить, что на следующую неделю прогноз погоды также не очень оптимистичен - холода продолжат наступать на город на Неве.

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