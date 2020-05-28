Сейчас средняя температура воздуха в Петербурге составляет -11,1 градусов.

На Петербург идет мощный атлантический циклон "Дитер". Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Специалист отметил, что циклон станет причиной оттепелей в городе – они придут к вечеру среды. Леус обратил внимание, что оттепели будут сопровождать снегопад и метели, днём переходящие в мокрый снег – возможны гололёдные явления, не исключены ледяные дожди.

На текущий момент средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге составляет -11,1°, что больше чем на 5° ниже климатической нормы, а из прошедших 23 дней лишь первые три были относительно теплыми, по крайней мере выше нормы. И не одной оттепели! Михаил Леус

В среду, 24 февраля, в Петербурге ожидается плюсовая температура и мокрый снег. Будьте осторожны: на дорогах образуется гололедица.

Фото: Piter.tv