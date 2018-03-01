На Партизана Германа "залили" каток: на участке произошел прорыв трубы с холодной водой

В Красносельском районе потоп: вода из прорванной трубы превращается в ледовое покрытие.

В Красносельском районе в ночь на первое марта произошла коммунальная авария. На улице Партизана Германа прорвало трубопровод с холодной водой. В результате инцидента большая часть тротуара и проезжей части оказались залиты “катком”: из-за низких температур в Северной столице вода начала застывать и превращаться на наледь.

Аварийные ремонтные службы приехали на место с дефектом около пяти часов утра. Местные жители рассказали, что сотрудники громко разговаривали и мешали петербуржцам спать. Также под окнами шумела профессиональная техника.

В настоящее время специалисты перекрыли дорогу, чтобы заняться починкой дефекта. К которому времени будет устранена поломка - не сообщается.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

