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На Толубеевском проезде сгорели ВАЗ и Mazda
Сегодня, 8:28
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На Толубеевском проезде сгорели ВАЗ и Mazda

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С пожаром справились за полчаса, пострадавших нет.

Утром понедельника, 10 октября, в Выборгском районе Северной столицы произошёл пожар в салонах двух стоящих рядом автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Возгорание зафиксировали примерно в 4:27 у дома № 14 к1 на Толубеевском проезде. Огонь охватил моторный отсек и салон ВАЗ, а также салон и багажник соседней Mazda. 

Устранением пожара занимались 10 спасателей на двух спецмашинах. Пламя ликвидировали в 5:08. Данных о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка Audi вылетела на пешеходную зону с Литейного моста.

Фото:  Piter.TV

Теги: мчс, парнас, санкт-петербург, сгорели автомобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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