На Толубеевском проезде сгорели ВАЗ и Mazda

С пожаром справились за полчаса, пострадавших нет.

Утром понедельника, 10 октября, в Выборгском районе Северной столицы произошёл пожар в салонах двух стоящих рядом автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Возгорание зафиксировали примерно в 4:27 у дома № 14 к1 на Толубеевском проезде. Огонь охватил моторный отсек и салон ВАЗ, а также салон и багажник соседней Mazda.

Устранением пожара занимались 10 спасателей на двух спецмашинах. Пламя ликвидировали в 5:08. Данных о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка Audi вылетела на пешеходную зону с Литейного моста.

Фото: Piter.TV