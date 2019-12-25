На Парашютной улице строят временную общесплавную канализацию

Работы планируют завершить к концу марта.

В Петербурге, на Парашютной улице, строят временную общесплавную канализационную сеть перед паводком и таянием снега. Из-за этого будет ограничено движение машин, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на "Водоканал".

Временная сеть поможет разгрузить канализационные коллекторы и снизить нагрузку на существующие магистрали. Сеть появится на перекрестке Парашютной улицы и Маршала Новикова, предполагается, что она уменьшит риски подтопления на тротуаре и проезжей части между Долгоозерной и Репищевой улицами.

Так, до 17 марта движение по двум полосам на улице Маршала Новикова будет ограничено, а с 10 марта введут поочередное ограничение движения по двум полосам Парашютной улицы на пересечении Парашютной улицы и улицы Маршала Новикова.

Работы должны закончить к концу месяца.

Фото: Piter.tv