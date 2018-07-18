С апреля количество мусора увеличилось вдвое.

На Парашютной улице около промзоны появилась огромная свалка. Об этом корреспондентам Piter.TV пожаловались местные жители.

Недавно в Приморском районе, на Парашютной улице ликвидировали свалку. Однако через несколько недель на том месте начали снова появлятся мусорные пакеты и прочие бытовые отходы. С апреля количество мусора увеличилось вдвое. Местные жители сняли свалку на видео и выложили в сеть.

На Парашютной закрыли свалку, так какие то умники сделали свою. С апреля месяца количество мусора выросло с трех до десяти камазов.

Отметим, что 10 июля в Купчино на свалке рядом с жилыми домами случился пожар.

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