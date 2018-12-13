На Парашютной пробуют "жидкий газон": жители приняли смесь за зеленую краску

Очевидцы удивились, что газон теперь красят не только в армии, но и около жилых домов.

Около жилого комплекса "Шуваловский" местные жители пожаловались на то, что рабочие начали окрашивать газон. В руках у сотрудников на Парашютной улице оказались пульверизаторы с зеленой краской, которую они не жалели на "облагораживание" территории. Об этом заявили очевидцы. Петербуржцам удалось записать на видео и сделать фотографии странных мероприятий.

Свидетели событий обратились за комментариями к руководителю управляющей компании. За ЖК отвечает предприятие "Комфорт Сервис". Должностное лицо объяснило петербуржцем, что это вовсе никакая не краска, а не что иное, как жидкий газон. Специалист заверил жителей, что через некоторое время трава прорастет благодаря данной поливке.

Подобный способ применяется на футбольных полях. Однако, на участках данного муниципалитета это первый подобный зафиксированный случай. Эксперты рассказывают, что в состав "жидкого газона" входят семена травы, мульча, гербициды, удобрители и натуральный краситель. Благодаря технологии чиновники надеются добиться восстановления травяного покрытия, а также избавиться от истоптанных участков территории.

Ранее Piter.tv писал о том, что КГИОП: Манеж лейб-гвардии Волынского полка в Ломоносове стал памятником.

Фото и видео: Вконтакте/ЖК Шуваловский | Дольщики ЛСР