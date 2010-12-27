На Парашютной мужчины в масках обстреляли автоледи на Audi

В Приморском районе неизвестные напали на автомобилистку.

В Петербурге произошло еще одно вооруженное нападение на человека за рулем. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники в полиции. Известно, что вчера, 28 февраля, на Парашютной улице женщина-водитель стала жертвой неизвестных бандитов.

Около полудня на петербурженку за рулем Audi напали двое мужчин в масках. Все началось с погони, которая продлилась до первого светофора. Когда дама встала "на красный", к ее транспортному средству подошли эти самые преступники. Один из них проколол колесо иномарки, а другой началь стрелять по стеклам. Никто из водителей других машин не помог несчастной. Женщина положилась на свои силы, "дала по газам" и оторвалась от преследователей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция ищет агрессивных и вооруженных преступников. Ранее мы писали, что появились подробности о стрельбе под Володарским мостом.