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На Парашютной мужчины в масках обстреляли автоледи на Audi
Сегодня, 14:36
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Butenko
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На Парашютной мужчины в масках обстреляли автоледи на Audi

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В Приморском районе неизвестные напали на автомобилистку.

В Петербурге произошло еще одно вооруженное нападение на человека за рулем. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники в полиции. Известно, что вчера, 28 февраля, на Парашютной улице женщина-водитель стала жертвой неизвестных бандитов.

Около полудня на петербурженку за рулем Audi напали двое мужчин в масках. Все началось с погони, которая продлилась до первого светофора. Когда дама встала "на красный", к ее транспортному средству подошли эти самые преступники. Один из них проколол колесо иномарки, а другой началь стрелять по стеклам. Никто из водителей других машин не помог несчастной. Женщина положилась на свои силы, "дала по газам" и оторвалась от преследователей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция ищет агрессивных и вооруженных преступников. Ранее мы писали, что появились подробности о стрельбе под Володарским мостом.

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Теги: автомобль , новости питера , парашютная улица , происшествия спб
Категории: Происшествия

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    Сегодня 15:03

    Ну а может она их подрезала. Или фак показала. На наших дорогах можно нарваться на разное.

    0
      Сегодня 17:31

      ,  Если бы я всех подрезавших меня расстреливала, дороги Петербурга были бы уже свободными! Надо же какие все ранимыми и нетерпимыми стали! И возомнили себя патрициями на колесницах!

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