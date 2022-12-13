На Парашютной бульдог укусил мальчика за нос

На Парашютной улице собака напала на ребенка. Пес укусил мальчика за нос. Об этом сообщили в tg-канале "Ранье всех. Петербург".
Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, когда малыш гулял во дворе с папой. В это время 10-летний школьник выгуливал своего бульдога. Мальчик спустил животное с поводка. Пес подбежал к 4-летнему ребенку и схватил его за нос.
Отец пострадавшего написал заявление в полицию. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: стало известно, кто заказал убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все