На Парашютной бульдог укусил мальчика за нос

Собаку выгуливал 10-летний школьник.

На Парашютной улице собака напала на ребенка. Пес укусил мальчика за нос. Об этом сообщили в tg-канале "Ранье всех. Петербург".

Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, когда малыш гулял во дворе с папой. В это время 10-летний школьник выгуливал своего бульдога. Мальчик спустил животное с поводка. Пес подбежал к 4-летнему ребенку и схватил его за нос.

Отец пострадавшего написал заявление в полицию. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere