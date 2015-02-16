На ПМЭФ обсудили программу "Профессионалитет"

В рамках проекта создали новые образовательно-производственные центры.

В среду, 14 июня, на Петербургском международном экономическом форуме участники обсудили программу "Профессионалитет", связанную с увеличением количества мест в учебных заведениях и улучшением качества образования в колледжах. Об этом сообщили в Смольном.

Благодаря программе в прошлом году петербургские колледжи при вузах получили 500 дополнительных мест для поступающих. Для подготовки рабочих специалистов открыли 2.045 бюджетных мест.

В рамках проекта создали и новые образовательно-производственные центры на базе Колледжа судостроения и прикладных технологий, Академии машиностроения имени Ж. Я. Котина и Колледжа Петербургской моды.

Ранее на Piter.TV: предприниматели из Норильска представили мороженое и кофе из оленины на ПМЭФ.

Фото: Piter.TV