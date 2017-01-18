На Озерках горел деревянный дом, люди остались на улице

Восемь пожарных машин тушили ночное возгорание на Выборгском шоссе. На Озерках горел деревянный жилой дом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По словам свидетелей, пожар был сильным, дом практически целиком сгорел. Его жители остались без крова над головой. В Сети также появились фотографии с места ЧП.
По любительским фото и словам очевидцев становится понятно, что здание находилось на берегу озера или искусственного водоема. Близость воды, увы, не спасла погорельцев. Однако, обошлось без человеческих жертв.
По последним данным, ЧП случилось в районе полуночи на Староорловской улице.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург