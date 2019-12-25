На "Оздоровительной карте России" появятся пять медучреждений Петербурга

Проект реализуется петербургских Агентством медицинского туризма.

Во вторник, 17 мая, стало известно, что пять медицинских учреждений Петербурга попадут на "Оздоровительную карту России". Решение было принято в рамках Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России" при подведении промежуточных итогов пилотного проекта.

По словам генерального директора Агентства медицинского туризма в Петербурге Натальи Юдиной, быть первым – интересно и ответственно. Она выразила уверенность, что в одном из крупнейших оздоровительных кластеров нашей страны, проект получит должное развитие на всей ее территории.

Отметим, что проект реализуется Агентством, подведомственным комитету по развитию туризма, а также Смольным. Предполагается создание интерактивной карты с оздоровительными учреждениями по всей стране. Благодаря проекту санатории и курорты смогут формировать оздоровительные программы, которые максимально соответствуют запросам потребителей.

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