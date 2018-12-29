На Орджоникидзе прорвало трубу: машины оказались под асфальтом

По неподтвержденным сведениям, пострадал петербуржец.

В Московском районе Петербурга вечером 15 января произошла коммунальная авария. В результате прорыва трубопровода у дома 4 по улице Орджоникидзе под асфальт провалились два автомобиля. Об этом сообщают местные жители.

Также очевидцы рассказывают, что на месте инцидента пострадал человек. Свидетели рассказывают, что мужчина обварил стопы и был госпитализирован. Однако, официального подтверждения данной информации нет.

В зоне аварии находятся два жилых дома. В здания временно ограничили доступ тепла, проблем с горячим водоснабжением нет. На участке ремонта задействовано три рабочих бригады в количестве 15 человек и шесть единиц спецтехники. Восстановлением дефекта на конструкции занимаются специалисты "Теплосети".

Фото и видео: Piter.tv