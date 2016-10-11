На Омской улице из окна на четвертом этаже упал трехлетний малыш

В Приморском районе в результате несчастного случая из окна выпал трехлетний ребенок.

Днем 4 ноября трехлетний ребенок выпал из окна дома номер 27 по Омской улице в Приморском районе. Малыш не удержался на четвертом этаже. Причиной несчастного случая правоохранительные органы называют недосмотр взрослых. Сообщается, что мальчик выжил.

В настоящее время пострадавший доставлен в больницу. Врачи оценивают состояние маленького пациента как тяжелое. Медики диагностировали у него кататравму, закрытый перелом трех ребер со смещением, ушиб левого легкого, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Известно, что семья, в которой проживает ребенок, считается полной и благополучной. Родители не состоят на учете в полиции и в органах опеки.