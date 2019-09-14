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На Октябрьской набережной забил "трехэтажный" фонтан

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Специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» устранили течь и приступили к ремонту трубы.

Пользователи соцсетей поделились видеозаписью, на которой горячая вода пробила асфальт у дома №96 по Октябрьской набережной. Инцидент в Невском районе Петербурга произошел в девятом часу утра, 14 сентября.

Очевидцы рассказали, что высота фонтана достигала высоты трехэтажного дома. Кроме того, у гейзера появилась живописная радуга, которую видно на опубликованных кадрах.

В пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга" рассказали Piter.TV, что сейчас на месте происшествия проходят ремонтные работы. Отключения горячего водоснабжения в жилых домах не потребовалось. В "Теплосети" напомнили, что если вы вдруг стали очевидцем прорыва трубы с горячей водой, то ходить и ездить около места затопления запрещено: это может подвергуть вашу жизнь опасности. 

Отметим, что на будущей неделе в Петербурге начнется периодическое протапливание жилых домов.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: город, петербург, прорыв, теплосеть, труба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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