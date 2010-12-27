На будущей неделе в Петербурге начнется периодическое протапливание

С 16 сентября в Северной столице начнется периодическое протапливание, сообщает Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Такая мера объясняется грядущим похолоданием в ночное время.
Тепло пустят постепенно, чтобы у потребителей была возможность подключиться к главной системе отопления. В первую очередь прогревать начнут дошкольные учреждения и школы, больницы и учреждения соцзащиты. Стартует и подача отопления в многоквартирные жилые дома.
Переход на регулярное отопление будет объявлен после наблюдений прогноза погоды.
Ранее мы рассказывали, что Петербург проверяют на готовность к отопительному сезону.
Фото: Piter.tv
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