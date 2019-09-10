На Октябрьской набережной выловили труп

По всей видимости, мужчина решил поплавать.

Днем в воскресенье, 20 сентября, в Невском районе выловили труп. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Это произошло на Октябрьской набережной у дома №38. На мужчине лет 35-40 были только трусы. По всей видимости, погибший хотел поплавать. По предварительным данным, тело находилось в воде достаточно продолжительное время. Личность погибшего, причина и обстоятельства смерти в устанавливаются.

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Фото: Википедия