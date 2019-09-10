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На Октябрьской набережной выловили труп
Сегодня, 20:57
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smirenny

На Октябрьской набережной выловили труп

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По всей видимости, мужчина решил поплавать.

Днем в воскресенье, 20 сентября, в Невском районе выловили труп. Об этом сообщил источник в экстренных службах. 

Это произошло на Октябрьской набережной у дома №38. На мужчине лет 35-40 были только трусы. По всей видимости, погибший хотел поплавать. По предварительным данным, тело находилось в воде достаточно продолжительное время. Личность погибшего, причина и обстоятельства смерти в устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Петербурге разыскивают сбежавшего подростка.

Фото: Википедия

Теги: обнаружили тело, обнаружили труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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