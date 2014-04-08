На Октябрьской набережной обнаружили тело 12-летнего мальчика

Днем в понедельник, 12 апреля, во дворе у дома №127к7 по Октябрьской набережной произошел трагический случай, сообщили "Невские новости" со ссылкой на собственный источник.
Было обнаружено бездыханное тело 12-летнего мальчика. Предполагается, что ребенок выпал из окна квартиры на 17 этаже, где проживал с матерью. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства гибели мальчика, а также устанавливают детали последних минут жизни.
Ранее мы писали, что петербуржец заплатит 1,6 миллиона за попытку откупить жену от уголовного дела.
Фото: Piter.TV
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