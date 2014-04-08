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На Октябрьской набережной обнаружили тело 12-летнего мальчика
Сегодня, 22:03
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smirenny

На Октябрьской набережной обнаружили тело 12-летнего мальчика

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Предполагается, что ребенок выпал из окна.

Днем в понедельник, 12 апреля, во дворе у дома №127к7 по Октябрьской набережной произошел трагический случай, сообщили "Невские новости" со ссылкой на собственный источник. 

Было обнаружено бездыханное тело 12-летнего мальчика. Предполагается, что ребенок выпал из окна квартиры на 17 этаже, где проживал с матерью. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства гибели мальчика, а также устанавливают детали последних минут жизни. 

Ранее мы писали, что петербуржец заплатит 1,6 миллиона за попытку откупить жену от уголовного дела.

Фото: Piter.TV

Теги: погиб ребенок, происшествие
Категории: Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Лента новостей,

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