На Октябрьской железной дороге увеличилось число ДТП в 2017 году

С начала года на октябрьской железной дороге произошло 22 аварии. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Представители Октябрьской железной дороги рассказали, что за девять месяцев 2017 года на переездах, находящихся под их ведомом, произошло 22 аварии. Это на четыре случая больше, чем за те же месяцы 2016 года.

Пренебрежение правилами со стороны водителей приводит к повреждениям автомобилей, железнодорожного подвижного состава, сбою в графике движения поездов, так в результате 22 ДТП общее время задержки движения превысило 26 часов. Пресс-служба Октябрьской железной дороги

Самой частой причиной ДТП стало нарушение ПДД водителями. Они объезжают шлагбаумы, выезжают на запрещенные сигналы, проезжают полотно в необорудованных местах. В 2017 году тяжелые травмы в авариях на железной дороге получили четыре человека, один скончался.

Видео: Youtube / Дмитрий Захаров