В Смольном объяснили присутствие бульдозера на Охтинском мысу

На территории проводится уборка.

Павел Шапчиц заметил 20-го апреля на Охтинском мысу работающие бульдозеры. Активист вызвал полицию, а также пытался связаться с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

По информации "78.ru", на мысу вырубают кустарники. Бульдозер в данном случае используется для погрузки. Таким образом, территорию начали очищать от зарослей, которые появились за годы простоя участка.

Напомним, территория принадлежит "Газпром нефти". 8 апреля Куйбышевский районный суд Петербурга запретил выдавать комитету по госконтролю и использованию памятников разрешения на застройку земель бывшей шведской крепости Ландскрона.

На прошлой неделе около Охтинского мыса побывал корреспондент Piter.TV. В вечернее время работ не было замечено.

Видео: ВКонтакте / Павел Шапчиц

Фото: Piter.TV