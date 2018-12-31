На Офицерском пляже демонтировали бетонный помост

Жители жаловались на него с апреля.

В Курортном районе Петербурга начался процесс демонтажа бетонного помоста на Офицерском пляже, поделились в группе группе "Живем на Васильевском".

Жители Сестрорецка с апреля жаловались в администрацию района на неудачное благоустройство территории. Было запущено голосование о дальнейшей судьбе пляжа. Выяснилось, что помостом недовольно подавляющие большинство опрошенных.

Демонтировать бетонную конструкцию принялись 8 июня. Уже на следующий день начались работы по восстановлению естественного песчаного рельефа. Кроме того, на Офицерском пляже планируют установить душевые кабинки и помост для инвалидов.

Фото: vk.com/sestroretsk