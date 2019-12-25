На Обводном семиклассник на велосипеде попал под колеса иномарки

Ребенку потребовалась помощь медиков.

Вечером 13 апреля на набережной Обводного канала произошло ДТП, в результате которого пострадал семиклассник. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Выезжая со двора, водитель Volvo не заметил 13-летнего подростка и совершил наезд на него. В этот момент школьник ехал по тротуару на велосипеде.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Его в состоянии средней тяжести увезли в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Ранее мы писали, что 5-летний мальчик перевалился через перила и упал с 3 этажа на улице Кибальчича.

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