Также здесь располагались два павильона-автосервиса.

В пятницу, 19 апреля, на Обводном канале снесли незаконные павильоны с фруктами, овощами и алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

В ведомстве отметили, что этот участок не был обременен договорными отношениями.

В результате обследования участка были выявлены самовольно размещенные павильон для организации общественного питания, в котором также осуществлялась реализация алкогольной продукции, а также два павильона автосервисного обслуживания. Данные элементы благоустройства занимают площадь 187 кв. метров сказано в сообщении

Кроме того, на Гражданском проспекте обнаружили аналогичный участок, на котором незаконно разместили магазин. Силами Комитета во взаимодействии с подведомственной организацией место освободили.

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Фото:gov.spb.ru