На Тучковом мосту черная иномарка "потеряла" бампер

Из-за аварии образовалась пробка.

В пятницу, 19 апреля, в Василеостровском районе произошло ДТП с участием дорогой иномарки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на Тучковом мосту. По словам очевидцев, пострадавших нет.

Водитель мерседеса оторвал себе бампер и выдрал фару сообщает очевидец

Причиной ДТП является несоблюдение правил дорожного движения. Известно, что из-за аварии собралась огромная пробка из трамваев.

На кадрах видно, что водитель и пассажир транспорта не пострадали. Чего не скажешь о транспорте: детали от автомобиля лежат на проезжей части. Второго виновника аварии на фотографии не видно.

На месте ожидают сотрудников ГИБДД.

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Фото:дтп и чп петербург/вк