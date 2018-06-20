На Тучковом мосту черная иномарка "потеряла" бампер

В пятницу, 19 апреля, в Василеостровском районе произошло ДТП с участием дорогой иномарки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел на Тучковом мосту. По словам очевидцев, пострадавших нет.
Водитель мерседеса оторвал себе бампер и выдрал фару
сообщает очевидец
Причиной ДТП является несоблюдение правил дорожного движения. Известно, что из-за аварии собралась огромная пробка из трамваев.
На кадрах видно, что водитель и пассажир транспорта не пострадали. Чего не скажешь о транспорте: детали от автомобиля лежат на проезжей части. Второго виновника аварии на фотографии не видно.
На месте ожидают сотрудников ГИБДД.
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Фото:дтп и чп петербург/вк
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