В Адмиралтейском районе госпитализирован 13-летний мальчик, отравившийся газом

На Набережной обводного канала школьник надышался неопознанной гадостью, а после потерял сознание.

В Адмиралтейском районе правоохранительные органы выясняют обстоятельства отравления подростка. Как стало известно, 13-летний мальчик госпитализирован в Детскую больницу номер пять имени Филатова.

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря. Известно, что сначала ребенок находился в жилой квартире по набережной Обводного канала, 117. Там школьник надышался неизвестным веществом из аэрозольного баллона. Пострадавшему пришлось вызывать врачей “скорой помощи”. Когда медики добрались до места назначения, пациент уже был в бессознательном состоянии.

В настоящее время состояние юноши оценивается как средней тяжести. О случившемся сообщили по зарегистрированному месту жительства мальчика, которое находится в Шушарах.