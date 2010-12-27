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В Адмиралтейском районе госпитализирован 13-летний мальчик, отравившийся газом
Вчера, 13:26
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lesjasap
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В Адмиралтейском районе госпитализирован 13-летний мальчик, отравившийся газом

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На Набережной обводного канала школьник надышался неопознанной гадостью, а после потерял сознание.

В Адмиралтейском районе правоохранительные органы выясняют обстоятельства отравления подростка. Как стало известно, 13-летний мальчик госпитализирован в Детскую больницу номер пять имени Филатова.
 
Инцидент произошел в ночь на 1 декабря. Известно, что сначала ребенок находился в жилой квартире по набережной Обводного канала, 117. Там школьник надышался неизвестным веществом из аэрозольного баллона. Пострадавшему пришлось вызывать врачей “скорой помощи”. Когда медики добрались до места назначения, пациент уже был в бессознательном состоянии. 
 
В настоящее время состояние юноши оценивается как средней тяжести. О случившемся сообщили по зарегистрированному месту жительства мальчика, которое находится в Шушарах.
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Теги: адмиралтейский район , детская больница имени филатова , набережная обводного канала , отравление , шушары
Категории: Происшествия Новости СПб

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