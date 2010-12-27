На Новосмоленской набережной планируют высадить целый Линейный парк

Сейчас «Ленсвет» работает над освещением зоны.

Директор СПб ГУП "Ленсвет" Сергей Мителев и заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова рассказали о планах на озелинение Новосмоленской набережной. Об этом сообщил Город+.

Это прекрасный проект. Фактически – новый зеленый каркас в Василеостровском районе отметила Лариса Канунникова

По такой концепции жителей Василевского острова ждет самый настоящий Линейный парк.

Также "Ленсвет" работает над освещением зоны. Планируется испольовать светодиодное и сценарное освещение, у которого есть возможность менять цвет.

Отметим, что таким образом можно будет еще и синхронизировать освещение набережной с подсветкой мостов.

Это позволит "раскрашивать" парк в разные цвета, играть с ними. Это самые современные технологии рассказал Сергей Мителев

Завершение благоустройства набережной планируется в рамках комплексной программы "ЖКХ и городская среда".

Фото: Город +, Pixabay



