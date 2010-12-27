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На Новосмоленской набережной планируют высадить целый Линейный парк
Вчера, 22:29
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IRINA_CHALKINA
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На Новосмоленской набережной планируют высадить целый Линейный парк

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Сейчас «Ленсвет» работает над освещением зоны.

Директор СПб ГУП "Ленсвет" Сергей Мителев и заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова рассказали о планах на озелинение Новосмоленской набережной. Об этом сообщил Город+.

Это прекрасный проект. Фактически – новый зеленый каркас в Василеостровском районе 

отметила  Лариса Канунникова

По такой концепции жителей Василевского острова ждет самый настоящий Линейный парк. 

Также "Ленсвет" работает над освещением зоны. Планируется испольовать светодиодное и сценарное освещение, у которого есть возможность менять цвет.  

Отметим, что таким образом можно будет еще и синхронизировать освещение набережной с подсветкой мостов. 

Это позволит "раскрашивать" парк в разные цвета, играть с ними. Это самые современные технологии

рассказал  Сергей Мителев

Завершение благоустройства набережной планируется в рамках комплексной программы "ЖКХ и городская среда".

Фото: Город +, Pixabay

 


 

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Теги: благоустройство новосмоленской набережной , ленсвет , новосмоленская набережная
Категории: Лента новостей Новости СПб

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