На "Новокрестовской" и "Беговой" на контактный рельс подали постоянный ток

"Новокрестовскую" начнут готовить к открытию 25 апреля, а "Беговую" - через несколько дней, 26 и 27 числа. Официальное открытие должно состояться 13 мая.

Полностью "Новокрестовкую" и "Беговую" подготовят к эксплуатации к концу апреля. Об этом сообщило издание "Фонтанка". 23 апреля на контактный рельсновый новых станций метро подали постоянный ток.

В понедельник "Новокрестовкую" и "Беговую" открыли для первых групп посетителей. В петербургской подземке оказались журналисты и чиновники Петербурга. Около 20 минут занял их путь от "Новокрестовской" до "Приморской".

Как сообщает "Фонтанка", отделочные работы на новых станциях метро уже завершены на 70 %. Рабочие доделывают некоторые инженерные конструкции. "Новокрестовскую" начнут готовить к открытию 25 апреля, а "Беговую" - через несколько дней, 26 и 27 числа. Официальное открытие должно состояться 13 мая.

Фото: сайт Петербургского метрополитена.