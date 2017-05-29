На Ново-Адмиралтейском острове планируют построить комплекс концертных залов

Петербург готовит площадку мирового уровня с новым концертным центром на острове.

На Ново-Адмиралтейском острове планируется строительство крупного концертного комплекса с двумя залами и трансформируемой сценой, а также жилых и общественных объектов, рассказал Андрей Костин перед началом форума "Россия зовёт!".

Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин представил детали будущего развития территории Ново-Адмиралтейского острова. Информация была озвучена на пресс-конференции, которая прошла перед открытием XVI инвестиционного форума "Россия зовёт!".

Проект включает строительство комплекса, состоящего из двух концертных залов. В них предусмотрены трансформируемая сцена и оркестровая яма, что позволит проводить концерты, оперные и балетные постановки. Костин сообщил, что концепция была предварительно обсуждена с Валерием Гергиевым. Планировка участка будет направлена на согласование в городские структуры.

Проектирование поручено компании из Китая, победившей в соответствующем конкурсе. На площади около 15 гектаров также планируется возведение жилых домов, объектов торговли и общественного питания. Часть исторических корпусов верфи сохранят и переоборудуют под рестораны и музыкальные магазины. В настоящий момент территория представлена заброшенными промышленными зданиями. Производственные мощности перенесут на основную площадку верфи. Дополнительно планируется строительство моста, который соединит остров с продолжением Английской набережной. Костин заявил, что новый зал будет открыт для выступлений различных коллективов, включая Мариинский театр, труппу Большого театра и балет Эйфмана. Рассматривается возможность приглашения зарубежных артистов.

Фото: Piter.TV