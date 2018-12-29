На Невском проспекте водитель автобуса подрался с автомобилистом

Участники драки завершили спор до того, как кто-то из них успел травмировался.

Вечером 13 января в центре Петербурга очевидцы заметили дорожный конфликт, который закончился физической расправой. По данным автовладельцев, водитель общественного транспорта повздорил на проезжей части с шофером личного авто. Инцидент произошел на Невском проспекте.

Жители города успели заснять на камеру мобильных телефонов начало драки. На кадрах видно, что мужчины толкают друг друга. Пользователи социальных сетей отметили, что в аварии, из-за которой разгорелся спор, виноват водитель машины, а не автобуса.

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