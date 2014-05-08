  1. Главная
На Невском проспекте вечером образовалась крупная пробка из-за аварии
Сегодня, 19:52
На Невском проспекте вечером образовалась крупная пробка из-за аварии

ДТП с участием двух автомобилей заблокировало движение к Дворцовой площади.

Вечером 4 декабря на Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария привела к значительному затору в направлении Дворцовой площади.

По информации с места событий, перекрытие дороги осложнило движение общественного транспорта. Автобус, курсировавший по проспекту, не смог проехать через участок с ДТП и оказался временно заблокирован.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", движение по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади в вечернее время оценивается как крайне затруднённое (отмечено бордовым цветом), в обратном направлении также наблюдаются заторы.

На месте происшествия работают сотрудники дорожных служб, организован объезд для транспорта, а обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Piter.TV, скриншот: Яндекс.карт

