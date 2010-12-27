На Невском проспекте трое неизвестных открыли огонь по петербуржцам

Три неизвестных бандита стреляли по людям в паломническом центре Петербурга.

28 августа в полпятого вечера трое неизвестных мужчин открыли огонь по двум сотрудникам паломнического центра. После этого преступники скрылись.

Как стало известно следствию, оружие, из которого стреляли нападавшие оказалось травматическим. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Двое злоумышленников проникли в офисное помещение на Невской проспекте и выстрелили в двух 25-летних представителей одной из организаций. Жертвы госпитализированы в Мариинскую больницу. Врачи оценивают состоянии пациентов как удовлтворительное.

Как оказалось, от рук злоумышленников пострадали представители паломнического центра имени святого Афанасия Афонского: директор организации и его консультант. Первый пострадавший получил ранение передней брюшной полости, а второму бандиты прострелили грудную клетку.

В настоящее время правоохранительные органы ищут преступников. Максимальное наказание за совершенное ими правонарушение составляет пять лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. Обстоятельства нападения выясняются.