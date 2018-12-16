На Кушелевской дороге 29-летний шалун стрелял из окна квартиры

Накануне, 4 июня, ранним утром в полицию Петербурга обратилась жительница Калининского района. Она рассказала правоохранителям, что в 6:00 неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в воздух с балкона квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По словам петербурженки, злоумышленник разбудил жителей двора и напугал детей. На место случившегося прибыли стражи порядка. Они посетили квартиру в доме № 7 по Кушелевской дороге и выяснили, что стрелком оказался 29-летний горожанин.
Нарушителя порядка задержали. У него изъяли ружье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.tv
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